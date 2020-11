Black Friday 2020: i migliori sconti su smartphone Apple e Samsung (Di venerdì 20 novembre 2020) Black Friday 2020, ormai ci siamo. Il fenomeno, divenuto ormai mondiale, è il nome informale utilizzato per indicare il venerdì successivo al Giorno del ringraziamento negli Stati Uniti d’America, che si celebra il quarto giovedì di novembre. Black Friday 2020 data: quando capita quest’anno Quest’anno Il Black Friday casca di venerdì 27 novembre 2020. In realtà però tutte le catene, che siano di e-commerce o di tipo tradizionale, hanno iniziato da giorni a proporre i propri sconti per il Black Friday 2020. Anche quest’anno a farla da padrone sarà senza dubbio la tecnologia con gli smartphone in testa senza sottovalutare il settore del gaming ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 20 novembre 2020), ormai ci siamo. Il fenomeno, divenuto ormai mondiale, è il nome informale utilizzato per indicare il venerdì successivo al Giorno del ringraziamento negli Stati Uniti d’America, che si celebra il quarto giovedì di novembre.data: quando capita quest’anno Quest’anno Ilcasca di venerdì 27 novembre. In realtà però tutte le catene, che siano di e-commerce o di tipo tradizionale, hanno iniziato da giorni a proporre i propriper il. Anche quest’anno a farla da padrone sarà senza dubbio la tecnologia con gliin testa senza sottovalutare il settore del gaming ...

HuffPostItalia : Il vero Black Friday non ha niente a che vedere con lo shopping - icebervg : è il black friday di un black anno - Eurosport_IT : Una partita speciale, un prezzo speciale! ?? Il derby di Bologna in esclusiva su Eurosport Player ?… - fisco24_info : Amazon accetta di rinviare il Black Friday in Francia: Sì alla proposta del governo, gli sconti slittano al 4 dicem… - 2018Asiax : @ReplayDream @jacko_cecilia Sono come il black Friday certe promozioni le colgo al volo ???? -