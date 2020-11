Ambra Angiolini racconta il suo dramma: “Mi dicevano rifattona, in realtà ero…” (Di venerdì 20 novembre 2020) Ambra Angolini è un’attrice e conduttrice che ha una lunga carriera alle spalle. Ieri sera ha ripercorso alcune delle tappe più importanti della sua vita lavorativa e personale nella trasmissione de “Le iene“. Durante l’intervista si è lasciata andare a delle confessioni piuttosto intime. In particolare ha raccontato un dramma che ha vissuto sulla propria pelle e che affligge sempre più persone. Si tratta della bulimia, il disturbo alimentare di cui ha sofferto all’età di 15 anni. Lo ha confessato anche nel suo libro “InFame” pubblicato recentemente. Ambra Angiolini si confessa a Le Iene: “Mi dicevano rifattona, in realtà piena di succhi gastrici impazziti” L’ex compagna di Francesco Renga ha parlato in televisione per la prima volta di questo aspetto ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 20 novembre 2020)Angolini è un’attrice e conduttrice che ha una lunga carriera alle spalle. Ieri sera ha ripercorso alcune delle tappe più importanti della sua vita lavorativa e personale nella trasmissione de “Le iene“. Durante l’intervista si è lasciata andare a delle confessioni piuttosto intime. In particolare hato unche ha vissuto sulla propria pelle e che affligge sempre più persone. Si tratta della bulimia, il disturbo alimentare di cui ha sofferto all’età di 15 anni. Lo ha confessato anche nel suo libro “InFame” pubblicato recentemente.si confessa a Le Iene: “Mi, inpiena di succhi gastrici impazziti” L’ex compagna di Francesco Renga ha parlato in televisione per la prima volta di questo aspetto ...

