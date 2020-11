Alessia Ciarrocchi smonta i luoghi comuni | ' La scienza è democratica ed è condivisa'

(Di venerdì 20 novembre 2020) Con un breve discorso in pochi punti, biologa molecolare, hato tutti idei nemici della: no-vax, terrapiattisti o complottasti che siano. E ha ribadito ...

welikeduel : 'La scienza e la ricerca scientifica incarnano valori democratici. La scienza è di tutti, a prescindere da qualsias… - welikeduel : 'La scienza è di tutti'. Alessia Ciarrocchi ospite di #propagandalive @AlessiaCiarroc2 - welikeduel : Questa sera torna #propagandalive. Saranno con noi Alessia Ciarrocchi, Chiara Valerio, @zerocalcare, Andrea Pennacc… - GianfRomanazzi : RT @welikeduel: 'La scienza e la ricerca scientifica incarnano valori democratici. La scienza è di tutti, a prescindere da qualsiasi distin… - EGalaxy5 : RT @welikeduel: 'La scienza è di tutti'. Alessia Ciarrocchi ospite di #propagandalive @AlessiaCiarroc2 -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Ciarrocchi

Intervenuta a propaganda Live la scienziata ha replicato ai tanti complottisti e affini che non capiscono cosa sia il progresso scientifico" ...Stasera in tv , 20 novembre , su La7 torna Propaganda Live , il programma di approfondimento politico, ironia e non solo, condotto da ...