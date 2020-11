Alessandra Zinno | una Lady alla guida di Monza

(Di venerdì 20 novembre 2020) L'autodromo diha un nuovo direttore e, per la prima volta, si tratta di un direttore-donna:, che è 'cresciuta' in ACI, nel ruolo di Direttore Centrale delle Risorse Umane e ...

Autosprint.it

E' lei la prima donna alle redini di un circuito. E annuncia: "Il tempio della velocità deve affermarsi sempre di più anche come luogo di riferimento per il tempo libero, è opportuno che sia gestito c ...L'Autodromo Nazionale di Monza ha fornito le proprie strutture per alleggerire la pressione sugli ospedali dell'area Monza e Brianza ...