Torino città sostenibile Progetto RePoPP premiato da CRESCO AWARD

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Importante riconoscimento per ladi, che con ilorganico Porta Palazzo”, si è aggiudicata il premio “Sostenibili” per la categoria “Comuni oltre 100mila abitanti”. Il contest è promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI, e premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppodei territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Il, intrapreso circa quattro anni fa dalladicon il sostegno di Amiat (Gruppo Iren), Novamont e portato avanti da Eco dalle, si propone di valorizzare l’alimentare invenduto ...