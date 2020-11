Parma è la città più «bike friendly» d’Italia (Di giovedì 19 novembre 2020) Parma è il comune italiano più attento alle biciclette, aggiudicandosi l’«Urban Award 2020», il contest ideato da Ludovica Casellati e organizzato con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che premia ogni anno i migliori progetti legati alla bicicletta e alla mobilità sostenibile realizzati delle amministrazioni comunali sul territorio nazionale. A convincere la giuria è stata la completezza delle iniziative per promuovere l’utilizzo quotidiano delle due ruote, con particolare riferimento ai tragitti casa-lavoro e casa-scuola, messe in campo dal municipio parmense. Tra le altre motivazioni del conferimento del premio le nuove opere di infrastrutture ciclabili, gli interventi di manutenzione sui percorsi esistenti e l’implementazione del bike sharing, ma anche i progetti di comunicazione sulla sicurezza e la promozione del ciclo-turismo della ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 19 novembre 2020)è il comune italiano più attento alle biciclette, aggiudicandosi l’«Urban Award 2020», il contest ideato da Ludovica Casellati e organizzato con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che premia ogni anno i migliori progetti legati alla bicicletta e alla mobilità sostenibile realizzati delle amministrazioni comunali sul territorio nazionale. A convincere la giuria è stata la completezza delle iniziative per promuovere l’utilizzo quotidiano delle due ruote, con particolare riferimento ai tragitti casa-lavoro e casa-scuola, messe in campo dal municipio parmense. Tra le altre motivazioni del conferimento del premio le nuove opere di infrastrutture ciclabili, gli interventi di manutenzione sui percorsi esistenti e l’implementazione delsharing, ma anche i progetti di comunicazione sulla sicurezza e la promozione del ciclo-turismo della ...

