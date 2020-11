«Megan is Missing», l'horror del 2011 ora virale su Tik Tok (Di giovedì 19 novembre 2020) Lo strano caso di Megan is Missing: così potrebbe intitolarsi la storia di un thriller horror del 2011 che, a quasi dieci anni dalla sua uscita, è diventato virale su TikTok. Ecco cosa è successo: la pellicola diretta da Michael Goi – che alla sua uscita è passata praticamente inosservata, ottenendo l'insufficienza sia sulle piattaforme Imdb (4,6/10) e Rotten Tomatoes (35%) – per qualche strana coincidenza è improvvisamente stata oggetto di visione da parte di molti spettatori giovani, suscitando in loro reazioni terrorizzate condivise su TikTok e su Twitter. Ovviamente l'invito a non guardare il film ha scatenato l'effetto contrario, rendendo Megan is Missing un titolo virale (almeno, sui social). Il risultato è che lo stesso regista Goi, che in ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 19 novembre 2020) Lo strano caso diis: così potrebbe intitolarsi la storia di un thrillerdelche, a quasi dieci anni dalla sua uscita, è diventatosu TikTok. Ecco cosa è successo: la pellicola diretta da Michael Goi – che alla sua uscita è passata praticamente inosservata, ottenendo l'insufficienza sia sulle piattaforme Imdb (4,6/10) e Rotten Tomatoes (35%) – per qualche strana coincidenza è improvvisamente stata oggetto di visione da parte di molti spettatori giovani, suscitando in loro reazioni terrorizzate condivise su TikTok e su Twitter. Ovviamente l'invito a non guardare il film ha scatenato l'effetto contrario, rendendoisun titolo(almeno, sui social). Il risultato è che lo stesso regista Goi, che in ...

dxxmenica : @EmmanuelleAdamo le prime 24h ero anche io così poi ho visto altro e adesso megan is missing mi fa ridere - dxxmenica : aggiornamento; non è vero ho appena visto di peggio megan in missing posso appendermelo in camera buona giornata - melissaamore3 : PERCHÉ DA QUANDO HO GUARDATO “MEGAN IS MISSING” DEVONO COMPARIRMI SOLO TIKTOK RIGUARDO A QUELLO, IN CUI METTONO PUR… - posvibessss : cos’è megan is missing cioè di che parla - misorottailcazz : quindi solo io non mi sono scandalizzata per 'megan is missing'? okok -

