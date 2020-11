Lagarde: “L’economia della zona euro sarà toccata severamente dalla seconda ondata” (Di giovedì 19 novembre 2020) L’intervento della Presidente della BCE Christine Lagarde alla Commissione Econ del Parlamento Ue: “Cancellare i debiti va contro i trattati”. Nel corso del suo intervento alla Commissione Econ del Parlamento Ue, la Presidente della Bce Christine Lagarde ha fatto il punto sull’emergenza coronavirus concentrandosi ovviamente sugli aspetti economici. Lagarde risponde a Sassoli durante il suo intervento alla Commissione Econ del Parlamento Ue: “Cancellare i debiti è contro i trattati” Rispondendo ad una domanda di un eurodeputato, la Lagarde è tornata sulle parole di David Sassoli che in qualche modo suggeriva una cancellazione di parte del debito contratto dai Paesi Ue con la Banca Centrale europea. “Leggo sempre con ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 19 novembre 2020) L’interventoPresidenteBCE Christinealla Commissione Econ del Parlamento Ue: “Cancellare i debiti va contro i trattati”. Nel corso del suo intervento alla Commissione Econ del Parlamento Ue, la PresidenteBce Christineha fatto il punto sull’emergenza coronavirus concentrandosi ovviamente sugli aspetti economici.risponde a Sassoli durante il suo intervento alla Commissione Econ del Parlamento Ue: “Cancellare i debiti è contro i trattati” Rispondendo ad una domanda di undeputato, laè tornata sulle parole di David Sassoli che in qualche modo suggeriva una cancellazione di parte del debito contratto dai Paesi Ue con la Banca Centralepea. “Leggo sempre con ...

