Iva Zanicchi vuole donare il plasma: 'Questo virus non ti molla... ho visto cose terribili' (Di giovedì 19 novembre 2020) 'Sono grata agli infermieri e ai medici. Non sono eroi, sono professionisti. E sono angeli', Iva Zanicchi ringrazia nuovamente il personale dell'ospedale di Vimercate da cui è stata dimessa e in un'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 19 novembre 2020) 'Sono grata agli infermieri e ai medici. Non sono eroi, sono professionisti. E sono angeli', Ivaringrazia nuovamente il personale dell'ospedale di Vimercate da cui è stata dimessa e in un'...

matteosalvinimi : Iva Zanicchi: 'Grazie all'ospedale di Vimercate per avermi curato in modo encomiabile. Mi sono resa disponibile per… - matteosalvinimi : #Salvini: Grazie Iva #Zanicchi per la testimonianza di affetto sulla sanità lombarda, sull’efficienza di medici, in… - matteosalvinimi : Avete seguito su Rete 4? Ho avuto davvero tanto piacere nel poter salutare e abbracciare virtualmente Iva Zanicchi,… - zazoomblog : Iva Zanicchi vuole donare il plasma: Questo virus non ti molla... ho visto cose terribili - #Zanicchi #vuole… - MenegazziMarina : RT @matteosalvinimi: Iva Zanicchi: 'Grazie all'ospedale di Vimercate per avermi curato in modo encomiabile. Mi sono resa disponibile per do… -