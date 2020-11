Inter, Martinez esalta Lukaku: «E’ più maturo nel suo gioco» (Di giovedì 19 novembre 2020) Le parole del Ct del Belgio su Lukaku, con il centravanti del’Inter ieri a segno con una doppietta contro la Danimarca Romelu Lukaku ieri decisivo con una doppietta nel 4-2 alla Danimarca che ha consegnato al Belgio la qualificazione alla Final Four di Nations League. Roberto Martinez, Ct della selezione belga ed ex allenatore di Lukaku ai tempi dell’Everton, ha parlato della crescita dell’attaccante dell’Inter nel corso degli anni: «Puoi vedere un giocatore attraversare diverse fasi della vita, bei momenti o momenti brutti, ma ciò che Romelu non ha mai perso è la sua qualità eccezionale nel segnare gol. Adesso vedo una vera maturità nel suo gioco», ha sottolineato Martinez a Talksport. Martinez prosegue: «Al Manchester United voleva ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Le parole del Ct del Belgio su, con il centravanti del’ieri a segno con una doppietta contro la Danimarca Romeluieri decisivo con una doppietta nel 4-2 alla Danimarca che ha consegnato al Belgio la qualificazione alla Final Four di Nations League. Roberto, Ct della selezione belga ed ex allenatore diai tempi dell’Everton, ha parlato della crescita dell’attaccante dell’nel corso degli anni: «Puoi vedere un giocatore attraversare diverse fasi della vita, bei momenti o momenti brutti, ma ciò che Romelu non ha mai perso è la sua qualità eccezionale nel segnare gol. Adesso vedo una vera maturità nel suo», ha sottolineatoa Talksport.prosegue: «Al Manchester United voleva ...

Inter : ??? | NAZIONALI Gol e vittoria per #Lautaro Martinez e la sua @afa, ancora a segno @kingarturo23 con @LaRoja Il r… - VivInterNews : RT @internewsit: Martinez (CT Belgio): 'Lukaku nel miglior momento di maturità! In Italia...' - - internewsit : Martinez (CT Belgio): 'Lukaku nel miglior momento di maturità! In Italia...' - - passione_inter : Martinez (ct Belgio): 'Lukaku? L'Italia gli ha fatto bene: è nel momento migliore della sua carriera' -… - FcInterNewsit : Martinez: 'Lukaku allo United si è preso troppe colpe, ora all'Inter è nel momento migliore della carriera' -