Bonus affitto, Fdi: Raggi bacchettata anche da Regione Lazio (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma – “Ora a bacchettare la Raggi sulla questione del Bonus affitto ci si mette pure la Regione Lazio. Nel corso della Commissione urbanistica di martedi’ a proposito del contributo stanziato dall’ente e finito nelle casse del Campidoglio, infatti, e’ emersa in maniera evidente l’incapacita’ con la quale i cinque stelle, fin dall’inizio, hanno gestito tutta la questione, determinando un ritardo che, come al solito, finira’ per pagare chi ha piu’ bisogno e, dunque, andava tutelato.” “Il risultato, del resto, e’ sotto gli occhi di tutti: dei 40 milioni di euro ne sono stati erogati solo il 10 per cento. Tutto questo e’ scandaloso: i cittadini romani sono in grande difficolta’ grazie a un sistema di procedure complesse e farraginose volute dal Campidoglio per assegnare il contributo e da Palazzo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma – “Ora a bacchettare lasulla questione delci si mette pure la. Nel corso della Commissione urbanistica di martedi’ a proposito del contributo stanziato dall’ente e finito nelle casse del Campidoglio, infatti, e’ emersa in maniera evidente l’incapacita’ con la quale i cinque stelle, fin dall’inizio, hanno gestito tutta la questione, determinando un ritardo che, come al solito, finira’ per pagare chi ha piu’ bisogno e, dunque, andava tutelato.” “Il risultato, del resto, e’ sotto gli occhi di tutti: dei 40 milioni di euro ne sono stati erogati solo il 10 per cento. Tutto questo e’ scandaloso: i cittadini romani sono in grande difficolta’ grazie a un sistema di procedure complesse e farraginose volute dal Campidoglio per assegnare il contributo e da Palazzo ...

AMAS66086910 : Assegno unico figli 200 euro x4= 800 euro, reddito cittadinanza 1000 euro almeno, bonus luce, gas, acqua, affitto.… - AMAS66086910 : Mi aiutate a fare di conto? Marocchino disabile, 4 figli: assegno unico figli 200x4, invalidità 650, accompagnamen… - Telegarda : Tarda il «bonus affitto», scattano i malumori - - pino19551 : @ElioNeri1 @romatoday Ho fatto quella bonus affitto covid. 40% per tre mesi . In lavorazione. Che vergogna - AgenziaASI : Bonus Affitto. R.Mussolini (“Con Giorgia”)-R. Angelilli (FDI)-F. Rocca(FDI): famiglie in strada per pasticcio Cinqu… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus affitto Bonus affitti, dall’UE l’ok all’utilizzo del credito di imposta con le novità del DL Agosto Informazione Fiscale Affitto prima casa e bonus fiscale: sono compatibili?

La prima casa può essere comprata con agevolazioni fiscali interessanti, ma a certe condizioni. La legge ammette anche di darla in affitto?

Bonus affitti, dall’UE l’ok all’utilizzo del credito di imposta con le novità del DL Agosto

Bonus affitti, dall’UE è arrivato il via libera all’utilizzo del credito di imposta nelle modalità previste dal Decreto Agosto. La notizia è emersa (...) ...

La prima casa può essere comprata con agevolazioni fiscali interessanti, ma a certe condizioni. La legge ammette anche di darla in affitto?Bonus affitti, dall’UE è arrivato il via libera all’utilizzo del credito di imposta nelle modalità previste dal Decreto Agosto. La notizia è emersa (...) ...