Update di novembre: acquistare o vendere azioni Coca-Cola? (Di mercoledì 18 novembre 2020) Le azioni Coca-Cola (NYSE: KO) sono aumentate da 47,3$ a 54,5$ in meno di trenta giorni e il prezzo attuale è di circa 53,4$. La società farmaceutica Moderna ha annunciato di avere un potenziale vaccino che è efficace al 94,5% nel prevenire il COVID-19 e questo ha dato un ulteriore supporto alle azioni Coca Cola. Analisi fondamentale: Coca-Cola è un'azienda stabile, ma il prezzo potrebbe indebolirsi di nuovo The Coca-Cola Company è una multinazionale americana di bevande con sede ad Atlanta. L'attività principale di questa azienda è la produzione, vendita al dettaglio e commercializzazione di concentrati e sciroppi per bevande analcoliche.

