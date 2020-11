The Witcher di Netflix, la seconda stagione riprende la produzione dopo i casi di COVID-19 (Di mercoledì 18 novembre 2020) dopo che le riprese sono state interrotte ancora una volta questo mese dopo l'ennesimo round di casi positivi di COVID-19 sul set, sembra che il team dietro The Witcher di Netflix sia tornato a girare le riprese per la seconda stagione. Con quattro membri del team, nessuno del cast principale, essendo risultato positivo al virus all'inizio di questo mese, sembra che la quarantena abbia funzionato perché tutto è tornato nella "normalità". Come riportato da Redanian Intelligence, una fonte affidabile che ha fornito numerose foto sul set e dettagli riguardanti la progressione dello show, la seconda stagione di The Witcher ha ripreso a filmare il 16 novembre agli Arborfield Studios, nel Regno Unito. ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 18 novembre 2020)che le riprese sono state interrotte ancora una volta questo mesel'ennesimo round dipositivi di-19 sul set, sembra che il team dietro Thedisia tornato a girare le riprese per la. Con quattro membri del team, nessuno del cast principale, essendo risultato positivo al virus all'inizio di questo mese, sembra che la quarantena abbia funzionato perché tutto è tornato nella "normalità". Come riportato da Redanian Intelligence, una fonte affidabile che ha fornito numerose foto sul set e dettagli riguardanti la progressione dello show, ladi Theha ripreso a filmare il 16 novembre agli Arborfield Studios, nel Regno Unito. ...

