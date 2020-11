La Regina Elisabetta II e Clint Eastwood sono morti: la gaffe di una radio francese (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una radio francese ha fatto morire la Regina Elisabetta II, Clint Eastwood, l'ex calciatore Pelè e altri personaggi in un giorno a causa di un bug sul suo sito ufficiale. Dalla Regina Elisabetta II a Clint Eastwood, una strage di personaggi celebri e leggende: la RFI in un solo giorno ne ha fatti fuori decine annunciando la loro morte improvvisa. Sul sito dell'emittente francese sono stati pubblicati per errore i coccodrilli di diversi protagonisti della politica e dello spettacolo. I lettori di RFI devono aver pensato a un terribile colpo di coda del 2020 quando si sono collegati al portale della radio francese. A causa di un bug ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 18 novembre 2020) Unaha fatto morire laII,, l'ex calciatore Pelè e altri personaggi in un giorno a causa di un bug sul suo sito ufficiale. DallaII a, una strage di personaggi celebri e leggende: la RFI in un solo giorno ne ha fatti fuori decine annunciando la loro morte improvvisa. Sul sito dell'emittentestati pubblicati per errore i coccodrilli di diversi protagonisti della politica e dello spettacolo. I lettori di RFI devono aver pensato a un terribile colpo di coda del 2020 quando sicollegati al portale della. A causa di un bug ...

