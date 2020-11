Kingdom Hearts, un nuovo capitolo per PS5 e Xbox Series X/S? Tetsuya Nomura parla dei progetti futuri (Di mercoledì 18 novembre 2020) Per celebrare il lancio di Kingdom Hearts: Melody of Memory, Tetsuya Nomura è stato protagonista di una nuova intervista da parte del giornale giapponese Dengeki Online. Il director ha parlato un po' dei progetti futuri del franchise lasciando intendere che lo studio potrebbe avere anche in mente di creare un nuovo capitolo della serie proprio per le console next-gen, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nomura durante l'intervista spiega che vorrebbe creare una nuova storia slegata completamente dalla serie attuale, ma che prima dovrà comunque chiudere delle questioni in sospeso lasciate da Kingdom Hearts III. Alla domanda su un eventuale sviluppo di un ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 18 novembre 2020) Per celebrare il lancio di: Melody of Memory,è stato protagonista di una nuova intervista da parte del giornale giapponese Dengeki Online. Il director hato un po' deidel franchise lasciando intendere che lo studio potrebbe avere anche in mente di creare undella serie proprio per le console next-gen, PlayStation 5 eX/S.durante l'intervista spiega che vorrebbe creare una nuova storia slegata completamente dalla serie attuale, ma che prima dovrà comunque chiudere delle questioni in sospeso lasciate daIII. Alla domanda su un eventuale sviluppo di un ...

