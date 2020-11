Disintegration dice addio al multiplayer online a cinque mesi dal lancio

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Sono passati solodaldie i suoi sviluppatori hanno già dettoal. Il titolo non è riuscito a trovare abbastanza pubblico nella componente, stando a quanto affermato dal team di V1 Interactive. La modalità single player rimane giocabile. "Sosteniamo i rischi creativi che si corrono per lanciare un gioco così unico e rivoluzionario creato da questo piccolo ma talentuoso e appassionato team", hanno detto gli sviluppatori annunciando la chiusura in un post a settembre. "Sebbene la nostra base di giocatori abbia mostrato interesse per la campagna per giocatore singolo, il gioco ha sfortunatamente faticato a creare un pubblico significativo necessario per un'esperienza ...