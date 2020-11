Ben Watkins Muore a 14 anni | Ex Concorrente di Masterchef Junior

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Benera già rimasto orfano dai genitori in seguito ad un tragico episodio di omicidio-suicidio. La notizia è stata annunciata anche dal noto chef internazionale Gordon Ramsay: “Ho il cuore spezzato. ho perso il mio piccolo amico”. Una notizia davvero tragica quella che ha coinvolto il noto cooking showUSA, Ben

imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: Ben Watkins, beniamino di Masterchef Junior, muore a 14 anni - CiaoKarol : Addio a Ben Watkins il supereroe di Masterchef ?? RIPOSA IN PACE PICCOLO CHEF ?????? - CiaoKarol : Ben è morto a 14 anni, è stato il concorrente ‘supereroe’ di Masterchef. Era anche rimasto orfano.: Addio a Ben Wat… - malatinvisibili : Ben Watkins, beniamino di Masterchef Junior, muore a 14 anni - Fragatton1 : RT @HuffPostItalia: Ben Watkins, beniamino di Masterchef Junior, muore a 14 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Ben Watkins

Ben Watkins, protagonista di Masterchef Junior 2018, è morto all'età di 14 anni per una rara forma di cancro. Non aveva più i genitori ...Il giovane chef Bet Watkins è morto a soli 14 anni per colpa di un cancro estremamente raro. Era stato uno tra i concorrenti più amati di Master Chef Junior 2017.