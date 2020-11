Atp Finals, Medvedev supera Djokovic e avanza in semifinale (Di giovedì 19 novembre 2020) LONDRA - Daniil Madvedev ha battuto Novak Djokovic, qualificandosi matematicamente per le semifinale delle Atp Finals . Nel secondo match della seconda giornata del Gruppo A, il numero 4 del ranking, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 19 novembre 2020) LONDRA - Daniil Madvedev ha battuto Novak, qualificandosi matematicamente per ledelle Atp. Nel secondo match della seconda giornata del Gruppo A, il numero 4 del ranking, ...

SuperTennisTv : ?? IMMENSO JANNIK, CAMPIONE AL #SOFIAOPEN?? Primo titolo #ATP in carriera ad un anno dalle #NextGenATP Finals. Pri… - livetennisit : ATP Finals 2020: Daniil Medvedev supera con un doppio 63 Novak Djokovic ed è già in semifinale - gemin_steven98 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP FINALS, GRUPPO TOKYO 1970 MEDVEDEV BATTE DJOKOVIC 6-3, 6-3 #SkyTennis #SkySport #Tennis - Ubitennis : ATP Finals: Medvedev batte un brutto Djokovic e si prende il primo posto nel girone - cagedbirds_ : ho deciso che il giorno dopo la finale delle atp finals faccio l'albero di natale per iniziare alla grande la mia off season -