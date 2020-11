Vespasiano e la semplicità di un novus homo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 17 novembre 2020) All’interno di una vasta serie di ritratti appartenenti all’imperatore, ce n’è uno che ci aiuta a conoscere l’uomo che fu. Si tratta di un busto marmoreo, del 70 d.C. circa, conservato al Museo archeologico nazionale di Napoli. Scolpito non più con funzione adulatoria, bensì, sui principi della verosimiglianza, per catturare lo spirito reale dell’imperatore.I ritratti come questo discendono direttamente dalle pratiche della primitiva religione romana, quando si usavano maschere di cera ricavate da calchi di volti di defunti. L’idea di “indossare” il volto dei propri avi durante un rito funebre, derivava dalla cultura Egizia per la quale questa pratica, serviva a tramandare la sopravvivenza dell’anima., un uomo di provincia In questo volto severo, che ...