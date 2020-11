Un ticket al posto di Zuccatelli per la Sanità in Calabria: arriva l’ex rettore Eugenio Gaudio con Gino Strada (Di lunedì 16 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 16 novembre (Italia/Mondo)Dopo le dimissioni di Giuseppe Zuccatelli da commissario alla sanità della Regione Calabria, in seguito alla chiamata del ministro della Salute Roberto Speranza che gli ha chiesto un passo indietro, arriva Eugenio Gaudio. Lo confermano fonti Chigi. Insieme a lui, il fondatore di Emergency Gino Strada. «Al Professor Eugenio Gaudio, Magnifico rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, di origine cosentine, è stato affidato l’incarico di nuovo Commissario alla Sanità della Regione Calabria», dicono da Chigi. «Gino ... Leggi su open.online (Di lunedì 16 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 16 novembre (Italia/Mondo)Dopo le dimissioni di Giuseppeda commissario alla sanità della Regione, in seguito alla chiamata del ministro della Salute Roberto Speranza che gli ha chiesto un passo indietro,. Lo confermano fonti Chigi. Insieme a lui, il fondatore di Emergency. «Al Professor, Magnificodell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, di origine cosentine, è stato affidato l’incarico di nuovo Commissario alla Sanità della Regione», dicono da Chigi. «...

WalterSylarYang : RT @Open_gol: ?? Un ticket al posto di Zuccatelli per la Sanità in #Calabria: arriva l’ex rettore Eugenio Gaudio con Gino Strada (con delega… - Open_gol : ?? Un ticket al posto di Zuccatelli per la Sanità in #Calabria: arriva l’ex rettore Eugenio Gaudio con Gino Strada (… - juvemerdasempre : @VincenzoDeLuca Evitare gli assembramenti chiudendo le aree a rischio perché si poteva immaginare che domenica scor… - Ordine_CDL_NA : Il Tribunale di Udine, con la sentenza n. 106 del 30 settembre 2020, ha affermato che spetta al dipendente che si a… -

Ultime Notizie dalla rete : ticket posto Un ticket al posto di Zuccatelli per la Sanità in Calabria: arriva l’ex rettore Eugenio Gaudio con Gino Strada Open Ticket Mancinelli – Piunti alla guida dell’Anci regionale. Il sindaco di San Benedetto è vicepresidente

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pasqualino Piunti, sindaco di San Benedetto del Tronto è stato designato a Vice Presidente Vicario di Anci Marche mentre Paolo Calcinaro Sindaco di Fermo sarà l’altro Vice P ...

L'ufficio postale di Incisa chiude per lavori dal 16 al 20 novembre

Poste Italiane comunica che, a causa di lavori infrastrutturali, l'ufficio di piazza Mazzanti a Incisa rimarrà chiuso al pubblico da lunedì 16 a venerdì 20 novembre. Durante i ...

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pasqualino Piunti, sindaco di San Benedetto del Tronto è stato designato a Vice Presidente Vicario di Anci Marche mentre Paolo Calcinaro Sindaco di Fermo sarà l’altro Vice P ...Poste Italiane comunica che, a causa di lavori infrastrutturali, l'ufficio di piazza Mazzanti a Incisa rimarrà chiuso al pubblico da lunedì 16 a venerdì 20 novembre. Durante i ...