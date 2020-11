Presidenziali Usa | l’elezione diretta che ora divide e non unisce

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 17 novembre 2020) La vittoria di Biden negli Stati Uniti è ormai anche formalmente certa. Ma Trump, rompendo la tradizione, si rifiuta di concedere la vittoria all’avversario. Anzi, insiste nell’accusa di brogli, e piazza suoi fedelissimi in posizioni chiave nella amministrazione federale. Sul perché lo faccia troviamo letture diverse. Tentativo di golpe di stampo sudamericano? Conservare i consensi fideistici, per puntare alla rielezione fra quattro anni? Costruire un argine contro i giudizi civili e penali all’uscita dalla Casa Bianca, per questioni che vanno … Continua L'articoloUsa, l’elezioneche orae nonproviene da il manifesto.