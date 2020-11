Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2020 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di domenica 15 novembre 2020) VIABILITÀ DEL 15 NOVEMBRE0RE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SULLA CASSIA PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA IL BIVIO PER LA BRACCIANESE E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI. INFINE, SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA APPIA TRA FRATTOCCHIE E ALBANO NEI DUE SENSI. RICORDIAMO CHE OGGI, DOMENICA 15 NOVEMBRE, NELLA CAPITALE È GIORNATA ECOLOGICA CON DIVIETO DI CIRCONE PER AUTO E MOTO NELLA FASCIA VERDE, DALLE ORE 16:30 ALLE 20:30. IL BLOCCO INTERESSA ANCHE LE AUTO DIESEL EURO 6. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SULLA METRO A NELLA GIORNATA DI OGGI LE STAZIONI DI SPAGNA E FLAMINIO, FINO ALLE ORE 20, POTREBBERO SUBIRE CHIUSURE AL FINE DI EVITARE ...