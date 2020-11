Salvini attacca De Luca: 'È un piccolo uomo, non ho voglia di litigare con lui' (Di lunedì 16 novembre 2020) Se c'È una cosa È che De Luca È in urto con De Magistris e con Di Maio da un lato e Salvini dall'altro. E mentre ha vinto le ultime regionali in Campania con un grandissimo margine di vantaggio nel ... Leggi su globalist (Di lunedì 16 novembre 2020) Se c'; una cosa; che De; in urto con De Magistris e con Di Maio da un lato edall'altro. E mentre ha vinto le ultime regionali in Campania con un grandissimo margine di vantaggio nel ...

MilanoStremitz1 : RT @tempoweb: Il leader della #Lega attacca: 'Per il #governo tanti lavoratori sono fantasmi' #Salvini #Conte #iltempoquotidiano https://t… - SoniaLaVera : RT @tempoweb: Il leader della #Lega attacca: 'Per il #governo tanti lavoratori sono fantasmi' #Salvini #Conte #iltempoquotidiano https://t… - MauroCapozza : RT @BlackOutTotale: Duro scontro tra #Gemitaiz e #Salvini, il rapper attacca: “Sei un criminale e un politico fallito” E no eh? Come si per… - tempoweb : Il leader della #Lega attacca: 'Per il #governo tanti lavoratori sono fantasmi' #Salvini #Conte #iltempoquotidiano… - infoitcultura : Duro scontro tra Gemitaiz e Salvini, il rapper attacca: “Sei un criminale e un politico fallito” -