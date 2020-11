MotoGP, chi è Joan Mir. Un campione del mondo di regolarità. Ma nel 2017 aveva dominato in Moto3 (Di domenica 15 novembre 2020) Joan Mir è il nuovo campione del mondo MotoGP 2020. Un traguardo sensazionale e a dir poco inatteso in sede di presentazione di questa stagione, che ha riservato però mille colpi di scena a partire dal primo round di Jerez fino ad arrivare al GP di Valencia odierno. Lo spagnolo della Suzuki, oggi 7° al termine di una gara in gestione con la consapevolezza di potersi accontentare di un piazzamento modesto per chiudere i conti, ha trionfato meritatamente senza dover correre il rischio di giocarsi tutto nel gran finale di Portimao. Mir è stato semplicemente il più forte di tutti in gara (sull’asciutto), arrivando quasi sempre nella top5 al traguardo nonostante qualifiche spesso e volentieri deficitarie che lo hanno costretto a dover rincorrere da lontano in griglia. Classe 1997, il ... Leggi su oasport (Di domenica 15 novembre 2020)Mir è il nuovodel2020. Un traguardo sensazionale e a dir poco inatteso in sede di presentazione di questa stagione, che ha riservato però mille colpi di scena a partire dal primo round di Jerez fino ad arrivare al GP di Valencia odierno. Lo spagnolo della Suzuki, oggi 7° al termine di una gara in gestione con la consapevolezza di potersi accontentare di un piazzamento modesto per chiudere i conti, ha trionfato meritatamente senza dover correre il rischio di giocarsi tutto nel gran finale di Portimao. Mir è stato semplicemente il più forte di tutti in gara (sull’asciutto), arrivando quasi sempre nella top5 al traguardo nonostante qualifiche spesso e volentieri deficitarie che lo hanno costretto a dover rincorrere da lontano in griglia. Classe 1997, il ...

