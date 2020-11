Gino Strada: «Avevo dato la mia disponibilità per la Calabria ma il governo non si è fatto più sentire» (Di domenica 15 novembre 2020) A mettere la parola fine all’assurdo tira e molla sulla nomina del commissario alla Sanità in Calabria è ora l’ultimo ad essere stato chiamato in causa: Gino Strada. Dopo le voci di una richiesta da parte di Conte e dell’esecutivo perché il fondatore di Emergency assumesse un ruolo di guida per la regione del Sud, in seguito alla tragicomica storia dei due commissari, è il diretto interessato a chiudere la discussione, con toni evidentemente dispiaciuti per il trattamento subito. Ecco cos’ha scritto sulla sua pagina Facebook: Una settimana fa ho ricevuto la richiesta da parte del governo di impegnarmi in prima persona per l’emergenza sanitaria in Calabria. Ho chiesto alcuni chiarimenti sul mandato e ... Leggi su open.online (Di domenica 15 novembre 2020) A mettere la parola fine all’assurdo tira e molla sulla nomina del commissario alla Sanità inè ora l’ultimo ad essere stato chiamato in causa:. Dopo le voci di una richiesta da parte di Conte e dell’esecutivo perché il fonre di Emergency assumesse un ruolo di guida per la regione del Sud, in seguito alla tragicomica storia dei due commissari, è il diretto interessato a chiudere la discussione, con toni evidentemente dispiaciuti per il trattamento subito. Ecco cos’ha scritto sulla sua pagina Facebook: Una settimana fa ho ricevuto la richiesta da parte deldi impegnarmi in prima persona per l’emergenza sanitaria in. Ho chiesto alcuni chiarimenti sul mane ...

