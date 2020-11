La solidarietà nazionale non decolla più. Perché? (Di martedì 3 novembre 2020) Più crescono gli appelli, le riflessioni e gli inviti a rideclinare una politica di solidarietà nazionale nel nostro paese e più emergono, al contempo, gli ostacoli e le difficoltà a percorrere una strada che oggi appare lontana mille miglia da ciò che in un passato la nostra democrazia aveva già praticato.Dunque, malgrado questi ripetuti appelli - più o meno autorevoli - a ritrovare le ragioni di una efficace convergenza politica e parlamentare, una strategia di “solidarietà nazionale” o di “coesione nazionale” stenta a farsi largo nella politica contemporanea. Ci sono troppi elementi che, almeno così pare, continuano a frenare una soluzione politica che quasi si impone. Al di là degli schieramenti, dei partiti e dei relativi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 3 novembre 2020) Più crescono gli appelli, le riflessioni e gli inviti a rideclinare una politica di solidarietànel nostro paese e più emergono, al contempo, gli ostacoli e le difficoltà a percorrere una strada che oggi appare lontana mille miglia da ciò che in un passato la nostra democrazia aveva già praticato.Dunque, malgrado questi ripetuti appelli - più o meno autorevoli - a ritrovare le ragioni di una efficace convergenza politica e parlamentare, una strategia di “solidarietà” o di “coesione” stenta a farsi largo nella politica contemporanea. Ci sono troppi elementi che, almeno così pare, continuano a frenare una soluzione politica che quasi si impone. Al di là degli schieramenti, dei partiti e dei relativi ...

ricpuglisi : In un secondo possibile lockdown gli stipendi dei dipendenti pubblici (compreso il mio) vanno TAGLIATI. Perché esi… - HuffPostItalia : La solidarietà nazionale non decolla più. Perché? - comunepordenone : ???? #EuropeDirectPN ??Fai parte di un'organizzazione che si occupa di giovani? ?? Partecipa alle Palestre di progettaz… - ChiaromonteP : RT @ardigiorgio: non si possono prendere provvedimenti che ledono diritti fondamentali a botte di maggioranza. Il contact tracing saltato… - GabrieleEliaCsm : RT @ardigiorgio: non si possono prendere provvedimenti che ledono diritti fondamentali a botte di maggioranza. Il contact tracing saltato… -

Ultime Notizie dalla rete : solidarietà nazionale Solidarietà tabaccai ricevitori e gestori sale giochi Fortune Italia