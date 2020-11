“In calore…”. Volano stracci al GF Vip. Elisabetta Gregoraci esplode, che caos (Di martedì 3 novembre 2020) Elisabetta Gregoraci ancora nel mirino. Non c’è diretta del GF Vip in cui Alfonso Signorini non dedichi ampio spazio alla conduttrice e showgirl calabrese, da subito grande protagonista di questa edizione del reality. Tiene banco naturalmente “l’amicizia speciale” con Pierpaolo Pretelli ed è proprio l’atteggiamento di lei che non va giù. Antonella Elia non l’ha mai negato e anche lunedì sera ha attaccato duramente Elisabetta. Secondo la Elia il comportamento dell’ex di Flavio Briatore non è dei migliori nei confronti di Pierpaolo. “Ti sei sciolta un po’?”, ha tuonato Antonella in diretta. Poi lo scontro degenera. “La tua storia con Pretelli è solo una performance falsa”, la attacca l’opinionista del reality. E la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 3 novembre 2020)ancora nel mirino. Non c’è diretta del GF Vip in cui Alfonso Signorini non dedichi ampio spazio alla conduttrice e showgirl calabrese, da subito grande protagonista di questa edizione del reality. Tiene banco naturalmente “l’amicizia speciale” con Pierpaolo Pretelli ed è proprio l’atteggiamento di lei che non va giù. Antonella Elia non l’ha mai negato e anche lunedì sera ha attaccato duramente. Secondo la Elia il comportamento dell’ex di Flavio Briatore non è dei migliori nei confronti di Pierpaolo. “Ti sei sciolta un po’?”, ha tuonato Antonella in diretta. Poi lo scontro degenera. “La tua storia con Pretelli è solo una performance falsa”, la attacca l’opinionista del reality. E la ...

