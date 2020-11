Zenit-Lazio: a San Pietroburgo ci saranno 16 mila spettatori (Di lunedì 2 novembre 2020) saranno circa 16 mila gli spettatori di Zenit San Pietroburgo-Lazio, gara valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la decisione del governo russo sarebbe quella di permettere il riempimento della Petersburg Arena fino al 30%. Il match è in programma mercoledì 4 novembre alle ore 18:55. Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020)circa 16glidiSan, gara valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la decisione del governo russo sarebbe quella di permettere il riempimento della Petersburg Arena fino al 30%. Il match è in programma mercoledì 4 novembre alle ore 18:55.

