Le difficili libertà delle donne (premio Gobbato 2019) (Di lunedì 2 novembre 2020) Le difficili libertà delle donne tra violenze e modelli culturali. La violenza economica Convegno in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne. Evento, con ingresso libero, è corredato da due intermezzi coreografici di danza moderno/contemporanea e in chiusura prevede la cerimonia di conferimento del premio di laurea in memoria di Silvia Gobbato, laureata dell'Università di Udine e praticante avvocata brutalmente assassinata al parco del Cormôr nel 2013. 25 novembre 2019 ORGANIZZATO DA Comitato unico di garanzia, Dipartimento di Scienze giuridiche – Università degli Studi di Udine NOTA TECNICA La colonna sonora del balletto è stata silenziata a causa di ...

