È morto Gigi Proietti: l’attore aveva 80 anni (Di lunedì 2 novembre 2020) È morto il giorno del suo 80esimo compleanno l’attore e drammaturgo Gigi Proietti. Ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva presso la clinica Villa Margherita a Roma, nel tardo pomeriggio di domenica ha avuto uno scompenso cardiaco. L’attore in passato aveva già sofferto di attacchi di cuore. Si sentiva infatti affaticato ed è per questo che 15 giorni fa si era sottoposto ad accertamenti. Purtroppo Gigi Proietti ha avuto poi un attacco cardiaco e le sue condizioni sono peggiorate nella notte. Alle 5:20 del 2 Novembre il suo cuore ha smesso di battere. A comunicare la triste notizia è la moglie insieme alle figlie dell’attore romano. “Nelle prime ore del mattino è venuto a mancare all’affetto della sua famiglia ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 2 novembre 2020) Èil giorno del suo 80esimo compleanno l’attore e drammaturgo. Ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva presso la clinica Villa Margherita a Roma, nel tardo pomeriggio di domenica ha avuto uno scompenso cardiaco. L’attore in passatogià sofferto di attacchi di cuore. Si sentiva infatti affaticato ed è per questo che 15 giorni fa si era sottoposto ad accertamenti. Purtroppoha avuto poi un attacco cardiaco e le sue condizioni sono peggiorate nella notte. Alle 5:20 del 2 Novembre il suo cuore ha smesso di battere. A comunicare la triste notizia è la moglie insieme alle figlie dell’attore romano. “Nelle prime ore del mattino è venuto a mancare all’affetto della sua famiglia ...

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - repubblica : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - SkyTG24 : E' morto a Roma #GigiProietti, nel giorno del suo 80esimo compleanno - patrikscaria62 : @andreasso1951 È morto Gigi Proietti - Spartaco67_ : Sean Connery è morto??, Gigi Proietti è morto?? e Toti non si sente tanto bene. -