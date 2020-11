Al via Ransom su Rai4 | il poliziesco del creatore de I Medici | trama | cast e promo

(Di lunedì 2 novembre 2020) Il mese di novembre si apre con diverse serie in partenza su: oltre alla messa in onda dell’ultima stagione del Trono di Spade, sul canale 21 del digitale terrestre arriva, ilin tre stagioni ideato da David Vainola e Frank Spotnitz.andrà in onda suin prima visione assoluta da lunedì 2 novembre, con due episodi ogni pomeriggio, a partire dalle 17.25, dal lunedì al venerdì. Dopo aver interpretato il governatore Woodes Rogers in Black Sails, inl’attore britannico Luke Roberts veste i panni di Eric Beaumont, esperto negoziatore e specializzato in trattative per il rilascio di ostaggi. Da libero professionista, Beaumont presta i suoi servizi a privati e forze dell’ordine, lavorando con una ...

