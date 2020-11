1 minuto in Borsa 2 novembre 2020 (Di lunedì 2 novembre 2020) (TeleBorsa) – Brillante Piazza Affari, che si allinea all’ottima performance delle principali borse europee. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, acquisti a piene mani su Saipem, che vanta un incremento del 6,33%. Le più forti vendite si manifestano su Recordati, che prosegue le contrattazioni a -1,48%. Tra le principali materie prime, l’oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,57%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Unione Europea annunciato il PMI manifatturiero pari a 54,8 punti. In Giappone, lo stesso dato si attesta su 48,7 punti. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell’ISM manifatturiero e del PMI manifatturiero. Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 novembre 2020) (Tele) – Brillante Piazza Affari, che si allinea all’ottima performance delle principali borse europee. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, acquisti a piene mani su Saipem, che vanta un incremento del 6,33%. Le più forti vendite si manifestano su Recordati, che prosegue le contrattazioni a -1,48%. Tra le principali materie prime, l’oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,57%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Unione Europea annunciato il PMI manifatturiero pari a 54,8 punti. In Giappone, lo stesso dato si attesta su 48,7 punti. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell’ISM manifatturiero e del PMI manifatturiero. Si attende un avvio positivo per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in ...

