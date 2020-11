Silent Hill verrà annunciato ai prossimi Game Awards? Torna in auge uno dei rumor più insistenti dell'anno (Di domenica 1 novembre 2020) I rumor sul ritorno di Silent Hill sono semplicemente immortali: non importa l'anno, le piattaforme o gli sviluppatori, in un modo o nell'altro c'è sempre qualcuno che profetizza il ritorno di questa serie horror sotto spoglie sempre differenti.C'è chi lo vuole realizzato da Sony, chi da Kojima, chi da Konami, chi vede il ritorno dell'originale Team Silent, chi lo vede esclusiva PS5, eccetera...Silent Hill si rifiuta di morire, nonostante la sua infinita assenza dagli spalti videoludici e la tragica fine del progetto P.T. di cui è meglio non rivangare la storia.Volete un nuovo colpo al cuore? Poco fa, l'analista Roberto Serrano ha condiviso un tweet nel quale si dichiara certo che Silent Hill, ... Leggi su eurogamer (Di domenica 1 novembre 2020) Isul ritorno disono semplicemente immortali: non importa l', le piattaforme o gli sviluppatori, in un modo o nell'altro c'è sempre qualcuno che profetizza il ritorno di questa serie horror sotto spoglie sempre differenti.C'è chi lo vuole realizzato da Sony, chi da Kojima, chi da Konami, chi vede il ritorno'originale Team, chi lo vede esclusiva PS5, eccetera...si rifiuta di morire, nonostante la sua infinita assenza dagli spalti videoludici e la tragica fine del progetto P.T. di cui è meglio non rivangare la storia.Volete un nuovo colpo al cuore? Poco fa, l'analista Roberto Serrano ha condiviso un tweet nel quale si dichiara certo che, ...

69conigli : Silent Hill per PS5, l'annuncio ai The Game Awards: spunta il rumor - teddybeatlesday : programmi per domani aka oggi: - guardare get out e silent hill - vedere che dice conte - morire di dolori mestruali fine - barbabrontolo : Senza kojima? Non credo. - Helav98 : @SailorLoki Sono uscita in poggiolo 10 minuti fa e c'era più nebbia che a Silent Hill... Pianura Padana, non cambi mai - DarioConti1984 : Silent Hill per PS5, l'annuncio ai The Game Awards: spunta il rumor -

