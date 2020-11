Pubblicato studio sui comizi di Trump da parte della Standford University (Di domenica 1 novembre 2020) Pubblicato uno studio sui comizi tenuti da Trump: sarebbero 30 mila i contagiati ai suoi comizi e 700 i morti studio sui comizi di Trump: oltre 30 mila contagi e 700 morti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 1 novembre 2020)unosuitenuti da: sarebbero 30 mila i contagiati ai suoie 700 i mortisuidi: oltre 30 mila contagi e 700 morti su Notizie.it.

LucianoRomeo9 : RT @Stefano94763928: @GiovaQuez @cpaler @claudiocerasa Condivido in pieno. Ma in tutta Europa è così. Non so però che misure per la scuola… - LucianoRomeo9 : RT @cpaler: @claudiocerasa Dopo lo studio pubblicato su Lancet sarà difficile tenerle aperte. - PsicologiaCont : Quali sono le variabili che rallentano il processo di #invecchiamento cerebrale? Ecco la risposta secondo uno studi… - paoloigna1 : @Daniele64181695 Crisanti invece che magari non sarà una cima ma l'intuizione giusta l'ha avuta sul terreno e l'ha… - IlTemporeggiat1 : RT @IlTemporeggiat1: @DiegoMozzo @SignorErnesto @istsupsan ad ingegneria non avrebbe passato neanche la prova di inglese, visto che non ha… -