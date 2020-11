"Premier Conte, ti racconto una storia". Uno scontrino per demolirlo: l'urlo di Samantha e Simone (Di domenica 1 novembre 2020) Lo vedete questo scontrino? Bene, recita: zero euro. Questo l'incasso battuto sullo scontrino fiscale pubblicato su Facebook da due ristoratori di Cremona, Samantha Corradin e Simone Lucini, che da un anno gestiscono la Locanda Torriani. Già, i dpcm di Giuseppe Conte con la chiusura di bar e ristoranti alle 18 li stanno uccidendo. Chiusure che, pare, potrebbero essere anticipate dal prossimo e imminente dpcm. Chiara e Simone, così, si rivolgono direttamente al Premier. La foto dello scontrino e una lettera aperta dopo che alla Locanda, per pranzo, non si è presentato letteralmente nessuno. Di seguito, il toccante testo integrale della loro lettera: Buona sera Presidente. Sono scattate le 18.00 e la chiusura ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Lo vedete questo? Bene, recita: zero euro. Questo l'incasso battuto sullofiscale pubblicato su Facebook da due ristoratori di Cremona,Corradin eLucini, che da un anno gestiscono la Locanda Torriani. Già, i dpcm di Giuseppecon la chiusura di bar e ristoranti alle 18 li stanno uccidendo. Chiusure che, pare, potrebbero essere anticipate dal prossimo e imminente dpcm. Chiara e, così, si rivolgono direttamente al. La foto delloe una lettera aperta dopo che alla Locanda, per pranzo, non si è presentato letteralmente nessuno. Di seguito, il toccante testo integrale della loro lettera: Buona sera Presidente. Sono scattate le 18.00 e la chiusura ...

