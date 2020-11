Golf | Cyprus Open 2020 | trionfa Shinkwin | Gagli chiude 41°

Leggi su sportface

(Di domenica 1 novembre 2020) Callumall’Aphrodite Hills. È vittoria per l’inglese che centra il primo titolo sul circuitondo con lo score di 264 (-20) alla pari con Kalle Samooja per poi superarlo con un birdie alla prima buca di playoff. Sul percorso dell’Aphrodite Hills Resort (par 71) a Paphos c’è da segnalare anche il 41° posto di Lorenzo(-8), unico tra gli italiani in gara. Per l’azzurro doppio bogey e quattro birdie con cui peraltro ha aggiustato la mira dopo il pesante 72 del terzo giro. L’European Tour resta a Cipro dove sullo stesso percorso avrà luogo l’Aphrodite HillsShowndown (5-8 novembre) al quale parteciperanno Lorenzoe Francesco Laporta.