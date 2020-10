Roma. Viola il coprifuoco e va in giro con uno scooter…rubato: nei guai un 17enne (Di sabato 31 ottobre 2020) Nella notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno denunciato a piede libero un 17enne Romano, con precedenti, con l’accusa di ricettazione. I fatti Il giovane è stato intercettato dalla pattuglia di militari mentre circolava a bordo di uno scooter in pieno orario di “coprifuoco” lungo via delle Rose: dai successivi accertamenti è emerso che il veicolo è risultato provento di un furto denunciato il 7 ottobre scorso. Inevitabili per il 17enne il deferimento all’Autorità Giudiziaria e la sanzione prevista per la Violazione del divieto di circolazione in orario notturno (da mezzanotte alle 5 del mattino) disposto per il contenimento del contagio da Coronavirus. Il motociclo è stato riconsegnato al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 ottobre 2020) Nella notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaCasilina hanno denunciato a piede libero unno, con precedenti, con l’accusa di ricettazione. I fatti Il giovane è stato intercettato dalla pattuglia di militari mentre circolava a bordo di uno scooter in pieno orario di “” lungo via delle Rose: dai successivi accertamenti è emerso che il veicolo è risultato provento di un furto denunciato il 7 ottobre scorso. Inevitabili per ilil deferimento all’Autorità Giudiziaria e la sanzione prevista per lazione del divieto di circolazione in orario notturno (da mezzanotte alle 5 del mattino) disposto per il contenimento del contagio da Coronavirus. Il motociclo è stato riconsegnato al ...

