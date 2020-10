“Ho parlato con Briatore”. GF Vip. segreto scottante di Elisabetta Gregoraci, ora si spiega tutto (Di sabato 31 ottobre 2020) Prima i colpetti sul petto, poi i messaggi in codice nella Casa con Pierpaolo Pretelli. E un segreto “inconfessabile” sussurrato sempre all’ex Velino di Striscia la Notizia durante una notte al Grande Fratello Vip. Elisabetta Gregoraci continua a far parlare di sé. La scorsa settimana il sito Biccy ha riportato alla luce una dichiarazione di anni fa fatta proprio da Alfonso Signorini: Durante una sua ospitata a La Repubblica delle Donne, il direttore di Chi parlò infatti di un contratto post matrimoniale tra Elisabetta e l’ex marito Flavio: “Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: lui ha imposto a lei di che per tre anni non deve finire sui giornali insieme ad un altro ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Prima i colpetti sul petto, poi i messaggi in codice nella Casa con Pierpaolo Pretelli. E un“inconfessabile” sussurrato sempre all’ex Velino di Striscia la Notizia durante una notte al Grande Fratello Vip.continua a far parlare di sé. La scorsa settimana il sito Biccy ha riportato alla luce una dichiarazione di anni fa fatta proprio da Alfonso Signorini: Durante una sua ospitata a La Repubblica delle Donne, il direttore di Chi parlò infatti di un contratto post matrimoniale trae l’ex marito Flavio: “Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco frae Flavio Briatore: lui ha imposto a lei di che per tre anni non deve finire sui giornali insieme ad un altro ...

CatalfoNunzia : Cassa integrazione e blocco dei licenziamenti, interventi per ridurre le disuguaglianze di genere nel mondo del lav… - amendolaenzo : L'Europa è alla prova della seconda ondata del #Covid. Servono serietà e coesione tra istituzioni, non a parole ma… - robertosaviano : A @chetempochefa ho parlato di don Roberto Malgesini, il sacerdote ucciso a Como a settembre. La sua è la storia di… - tommoway_2_8 : RT @LJPayneItalia: 'Sì, alla fine ho richiamato Louis. Gli ho parlato ieri ed è stato davvero carino. Sono emozionato per ciò che sta progr… - marigio7 : @Cohen61081141 Ma poi, Signorini: ‘ Con FB ho parlato l’altro giorno ‘ ??#gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho parlato Il cardinale Müller: «Unioni civili per le coppie omosessuali? Io sono leale al Papa ma non è al di sopra... Corriere della Sera