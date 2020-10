Export | Di Maio | “Numeri in crescita”

Leggi su newsmondo

(Di sabato 31 ottobre 2020) Disull’: “Dati in crescita. I segnali sono incoraggianti”. Crollano le ‘quote rosa’ nel lavoro. ROMA – Bene l’, male il lavoro femminile. L’emergenza coronavirus non sembra aver fermato l’esportazione dei prodotti (almeno secondo quanto detto da Di), ma ha aumentato la disparità di occupazione tra uomini e donne. Un gap che è ritornato ad aumentare con la pandemia. A pesare sicuramente la chiusura delle scuole, che non ha aiutato a cercare di ridurre le differenze presenti nel mondo del lavoro. Di: “L’cresce” A ‘rivendicare’ i numeri in risalita dell’è Luigi Dicon un post sui social: ...