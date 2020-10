“Che c’azzecca” si dice o non si dice? Risponde la Crusca (Di sabato 31 ottobre 2020) Tratto dall’Accademia della Crusca Un lettore di Napoli chiede se l’uso del verbo azzeccare nel significato di ‘aderire’, ‘attaccare’ sia da ritenersi dialettale; una lettrice dalla provincia di Firenze domanda chiarimenti sull’uso dello stesso verbo, da lei conosciuto come equivalente di indovinare, in espressioni come ma che ci azzecca?, non ci azzecca niente; infine un lettore dalla Svizzera domanda se vi sia differenza tra azzeccare e indovinare. RispostaAzzeccà(re) in molti dialetti centro-meridionali significa ‘colpire (nel segno)’. Ad esempio per l’Abruzzo (Lanciano, Chieti) Gennaro Finamore riporta, nel 1893, il seguente esempio: J’á ’zzeccate ’m bètte ‘l’ha colpito nel petto’. Da qui al senso ... Leggi su linkiesta (Di sabato 31 ottobre 2020) Tratto dall’Accademia dellaUn lettore di Napoli chiede se l’uso del verbo azzeccare nel significato di ‘aderire’, ‘attaccare’ sia da ritenersi dialettale; una lettrice dalla provincia di Firenze domanda chiarimenti sull’uso dello stesso verbo, da lei conosciuto come equivalente di indovinare, in espressioni come ma che ci azzecca?, non ci azzecca niente; infine un lettore dalla Svizzera domanda se vi sia differenza tra azzeccare e indovinare. RispostaAzzeccà(re) in molti dialetti centro-meridionali significa ‘colpire (nel segno)’. Ad esempio per l’Abruzzo (Lanciano, Chieti) Gennaro Finamore riporta, nel 1893, il seguente esempio: J’á ’zzeccate ’m bètte ‘l’ha colpito nel petto’. Da qui al senso ...

lisasandr_LJDMC : @giuseppe0 @sarabanda_ Ma dai ! Davvero ???stavamo confrontando il ristoro per il lockdown in Germania danno il 75%… - lisasandr_LJDMC : @NicolaSabbion @sarabanda_ Ma dai ! Davvero ???stavamo confrontando il ristoro per il lockdown in Germania danno il… - lisasandr_LJDMC : @Edda_luciano69 @sarabanda_ Ma dai ! Davvero ???stavamo confrontando il ristoro per il lockdown in Germania danno il… - lisasandr_LJDMC : @giuseppe0 @sarabanda_ Ma dai ! Davvero ???stavamo confrontando il ristoro per il lockdown in Germania danno il 75%… - lisasandr_LJDMC : @calvinmilan @sarabanda_ Ma dai ! Davvero ???stavamo confrontando il ristoro per il lockdown in Germania danno il 75… -