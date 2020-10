Carlino, 81 positivi su 2800 abitanti, il sindaco infermiere attacca 'I primi se ne fregavano del virus' (Di sabato 31 ottobre 2020) 'Purtroppo - aveva affermato - i contagi stanno aumentando in modo preoccupante e lo so perché invio i pazienti a fare i tamponi, leggo i referti, seguo i malati, traccio i contatti, mando i contatti ... Leggi su ilgazzettino (Di sabato 31 ottobre 2020) 'Purtroppo - aveva affermato - i contagi stanno aumentando in modo preoccupante e lo so perché invio i pazienti a fare i tamponi, leggo i referti, seguo i malati, traccio i contatti, mando i contatti ...

E' entrato in mini-lockdown il paese friulano di Carlino, Comune tra Marano Lagunare e San Giorgio di Nogaro, che tra i circa 2800 abitanti ha visto in queste settimane l'esplosione di un focolaio ...

Coronavirus, bollettino e contagi Covid in Italia. Tabella del 30 ottobre

Balzo dei nuovi casi (31.084) e 199 morti. Ma record di tamponi: 215mila. Terapie intensive +95 unità, ricoveri +1.030. La Lombardia registrata ben 8.960 contagi (quasi 4mila nel Milanese). Seguono la ...

E' entrato in mini-lockdown il paese friulano di Carlino, Comune tra Marano Lagunare e San Giorgio di Nogaro, che tra i circa 2800 abitanti ha visto in queste settimane l'esplosione di un focolaio ...