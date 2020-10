Uefa | UFFICIALE | Uva lascia la poltrona di vicepresidente

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Michele Uva si è dimesso dal ruolo didella: «Valuterò nuove opportunità professionali» Michele Uvala vicepresidenza della, come comunicato in una nota dallo stesso dirigente italiano. «Ho rassegnato al mio presidente Aleksander Ceferin, le dimissioni da Vice Presidente e membro dell’Esecutivo. Ho anticipato di 4 mesi per avere la possibilità di valutare tutte le opportunità professionali e proseguire un percorso lavorativo coerente con le esperienze maturate e le mie aspettative. Ringrazio Ceferin, un vero leader, i miei colleghi dell’Esecutivo per questi 4 anni vissuti meravigliosamente insieme». Leggi su Calcionews24.com