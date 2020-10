Rapinoe contro Messi e Ronaldo | «Dovrebbero usare la loro popolarità per cause sociali»

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Meganha lanciato un’accusae CristianoMegan, calciatrice statunitense tra le più famose e forti al mondo, è spesso impegnata nel sociale e adesso è al fianco del rivale di Donald Trump alle elezioni Joe Biden. L’americana però, in una intervista a L’Equipe, ha lanciato un’accusae Cristiano. «Potrebbero fare altrettanto se decidessero diilestremo livello di popolarità per combattere il razzismo, a esempio. Non sto parlando di indossare una maglia “Black Lives Matter”, sto parlando di andare oltre». Leggi su Calcionews24.com

TUTTOJUVE_COM : Rapinoe contro Messi e CR7: 'Potrebbero usare la loro popolarità per combattere il razzismo' - junews24com : Rapinoe richiama Messi e Ronaldo: «Potrebbero far molto contro il razzismo» - -

Ultime Notizie dalla rete : Rapinoe contro

Megan Rapinoe, vincitrice del premio FIFA The Best e miglior calciatrice al mondo, è anche un'attivista di cause sociali e attualmente impegnata nella campagna presidenziale statunitense a favore di ...Vincitrice del Pallone d'Oro nel 2019, la calciatrice e attivista per i diritti LGBTQ firma il libro “One life”. Qui si racconta ...