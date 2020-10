Questa me la segno Rinaldi non riesce a crederci | dove si è spinta la ministra per infangare Salvini | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 ottobre 2020) "me la". Antonio Maria, eurodeputato della Lega, condivide su Twitter la dichiarazione delladegli Interni Luciana Lamorgese e, immaginiamo, dopo averne lette le parole avrà fatto un salto sulla poltrona. La titolare del Viminale, riguardo la strage di Nizza realizzata da un giovane estremista islamico tunisino che era arrivato a settembre a Lampedusa con un barchino, ha rovesciato il piano accusando le opposizioni di non aver detto nulla su casi analoghi degli scorsi anni. Autodifesa bizzarra, ma a far indispettire; un altro passaggio della conferenza stampa della Lamorgese: "Ci hanno accusato per i decreti sicurezza - spiega la Lamorgese, riferendosi a Matteoe Giorgia Meloni -, ma ...