Positivi due sindaci nel Casertano | uno è medico-rianimatore del Cotugno di Napoli

fanpage : Il disperato appello di Clotilde, agente di polizia penitenziaria e mamma di due figli anche essi positivi al… - fattoquotidiano : Covid-19, torna la paura nelle Rsa: 90 positivi nel Barese, più di 100 contagi in due strutture in provincia di Nov… - Adnkronos : #Quirinale, oltre allo #chef positivi al #Covid due addetti alle cucine - MondoNapoli : UFFICIALE - Altri 3 positivi nel Sassuolo: un calciatore e due membri dello staff tecnico! Il comunicato -… - IamCALCIO : Sassuolo: un calciatore e due membri dello staff positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Positivi due

Il Sole 24 ORE

Il Sassuolo ha comunicato tramite una nota ufficiale altri casi positivi al Coronavirus: un giocatore e due membri dello staff Ancora positivi in Serie A, ancora positivi in casa Sassuolo. Il club ...Si tratta di due insegnanti ad personam ... “Dopo la segnalazione del primo caso positivo, la scorsa domenica, da parte di Ats non è stato preso nessun provvedimento: non c’è stata nessuna ...