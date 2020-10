Google Play Store: arriva la funzione confronta app per scegliere velocemente quella con le caratteristiche migliori (Di venerdì 30 ottobre 2020) Per aiutarci a stabilire se un prodotto abbia caratteristiche migliori di un altro, negli ultimi anni su Internet ci sono venuti in soccorso i comparatori: pagine Web dedicate a diversi prodotti che, in modo sintetico, ci consentono di paragonare le principali caratteristiche di ogni soluzione per scegliere quella che fa al caso nostro. Purtroppo però questa cosa non si può fare con le app, almeno fino ad oggi. Google sta infatti sperimentando nel suo Play Store un’interfaccia nuova che consente di paragonarne velocemente le funzioni. La funzione, che come sempre in casa Google non richiede un aggiornamento dell’app quanto un’attivazione della funzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Per aiutarci a stabilire se un prodotto abbiadi un altro, negli ultimi anni su Internet ci sono venuti in soccorso i comparatori: pagine Web dedicate a diversi prodotti che, in modo sintetico, ci consentono di paragonare le principalidi ogni soluzione perche fa al caso nostro. Purtroppo però questa cosa non si può fare con le app, almeno fino ad oggi.sta infatti sperimentando nel suoun’interfaccia nuova che consente di paragonarnele funzioni. La, che come sempre in casanon richiede un aggiornamento dell’app quanto un’attivazione della...

