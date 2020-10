Gianni Sperti scopre un profilo fake fuori Uomini e Donne: “Fate attenzione” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gianni Sperti scopre un profilo fake che si spaccia per lui aggiungendo persone su Facebook. L’opinionista di Uomini e Donne cerca in tutti i modi di mettere le tantissime persone che lo seguono in guardia. Nonostante in questi ultimi giorni Gianni sia al centro della bufera a causa delle parole rivolte nei confronti di Aurora Tropea all’interno dello studio, l’opinionista ha comunque voluto spiegare ma soprattutto dissociarci da quello che stava accadendo. L’opinionista del talk show di Maria De Filippi durante la giornata di ieri ha cercato in tutti i modi di avvertire più fan possibile nei confronti di quello che realmente è successo. Così ancora una volta moltissimi utenti social hanno visto un ... Leggi su giornal (Di venerdì 30 ottobre 2020)unche si spaccia per lui aggiungendo persone su Facebook. L’opinionista dicerca in tutti i modi di mettere le tantissime persone che lo seguono in guardia. Nonostante in questi ultimi giornisia al centro della bufera a causa delle parole rivolte nei confronti di Aurora Tropea all’interno dello studio, l’opinionista ha comunque voluto spiegare ma soprattutto dissociarci da quello che stava accadendo. L’opinionista del talk show di Maria De Filippi durante la giornata di ieri ha cercato in tutti i modi di avvertire più fan possibile nei confronti di quello che realmente è successo. Così ancora una volta moltissimi utenti social hanno visto un ...

Veronica Ursida commenta lo scontro Gianni-Aurora: "Che cattiveria"

Dopo lo scontro avvenuto nella puntata di Uomini e Donne, andata in onda ieri, tra Gianni Sperti e Aurora Tropea, che ha riportato una segnalazione su Valentina e Germano, in difesa della dama è ...

