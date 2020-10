“Scusatemi ma devo dirvi tutto”. Alessia Marcuzzi e il Covid, è lei a informare il suo pubblico. Come sta (Di giovedì 29 ottobre 2020) Alessia Marcuzzi è risultata al test del Covid. La presentatrice ha comunicato l’ottima notizia con un post pubblicato sul suo profilo Instagram.”Sono negativa. Scusatemi se sono costretta a scrivervi tutto…ma devo farlo per forza perché andando in onda ogni settimana, il mio essere positiva o negativa è di dominio pubblico. Sono felice, certo! Ma il mio pensiero va a chi sta combattendo”. La didascalia che ha usato non ha lasciato spazio a nessun dubbio, Alessia Pare essere uscita illesa dal suo faccia a faccia col virus. Solo ieri si era sottoposta al test antigenico tramite tampone e questo ha dato esito negativo. Questo tipo di tampone istantaneo, a differenza di quello canonico fornito dalla Asl, non ricerca il genoma virale. ma la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020)è risultata al test del. La presentatrice ha comunicato l’ottima notizia con un post pubblicato sul suo profilo Instagram.”Sono negativa. Scusatemi se sono costretta a scrivervi tutto…mafarlo per forza perché andando in onda ogni settimana, il mio essere positiva o negativa è di dominio. Sono felice, certo! Ma il mio pensiero va a chi sta combattendo”. La didascalia che ha usato non ha lasciato spazio a nessun dubbio,Pare essere uscita illesa dal suo faccia a faccia col virus. Solo ieri si era sottoposta al test antigenico tramite tampone e questo ha dato esito negativo. Questo tipo di tampone istantaneo, a differenza di quello canonico fornito dalla Asl, non ricerca il genoma virale. ma la ...

