Roma-CSKA Sofia 0-0, prestazione sottotono dei giallorossi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Una brutta Roma pareggia in casa contro il CSKA Sofia, nel match valido per la seconda giornata dell'Europa League Tra Roma e CSKA Sofia finisce 0-0. All'Olimpico, nella seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League, i giallorossi offrono una prestazione priva di qualità, con poche occasioni da gol costruite e tanti errori nella costruzione. La partita I giallorossi ritrovano Smalling ed è proprio l'inglese che al 3° va in gol, ma l'arbitro annulla per fuorigioco di Mkhitaryan. I bulgari si rendono pericolosi con un paio di tiri di Sowe che non centrano la porta. Dopo i primi 20 minuti, la Roma comincia a prendere le misure all'avversario. Al 33° la ...

