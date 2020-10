Pjanic è ancora tifoso della Juve, ma non la risparmia: “Non così forti, ma deve vincere Scudetto” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Alla fine del match tra Juventus e Barcellona, Pjanic ha rilasciato la consueta intervista post partita ai microfoni di Mediaset e lo ha fatto augurando il meglio ai suoi ex compagni. Nonostante la sfida abbia mostrato le evidenti mancanze e lacune di gioco della squadra di Pirlo, con Pjanic che ha sottolineato il bel gioco espresso in campo dal suo Barcellona contro una squadra forte, ma non troppo per batterli, ha voluto augurare ai bianconeri di vincere lo scudetto. Le parole di Pjanic sulla Juve Probabilmente si è anche trattata di una partita storta, Pjanic è consapevole della forza della Juventus, ma vista anche la mancanza di alcune pedine fondamentali, non è riuscita ad ... Leggi su bufale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Alla fine del match trantus e Barcellona,ha rilasciato la consueta intervista post partita ai microfoni di Mediaset e lo ha fatto augurando il meglio ai suoi ex compagni. Nonostante la sfida abbia mostrato le evidenti mancanze e lacune di giocosquadra di Pirlo, conche ha sottolineato il bel gioco espresso in campo dal suo Barcellona contro una squadra forte, ma non troppo per batterli, ha voluto augurare ai bianconeri dilo scudetto. Le parole disullaProbabilmente si è anche trattata di una partita storta,è consapevoleforzantus, ma vista anche la mancanza di alcune pedine fondamentali, non è riuscita ad ...

